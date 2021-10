Die Hochstraße Nord ist marode. Damit die 1,8 Kilometer lange Trasse bis zum Abriss noch durchhält, werden die einzelnen Bauwerke kontrolliert. Deswegen kommt es zu Sperrungen. Im Oktober werden weitere Teile von Experten überprüft, die dabei vor allem die Stand- und Verkehrssicherheit im Blick haben.

Um die Hohlkästen unterhalb der Fahrbahn zu prüfen und den Ingenieuren den Zustieg von oben zu ermöglichen, wird die Hochstraße am Sonntag, 17. Oktober, für etwa drei bis vier Stunden in Richtung Bad Dürkheim zwischen Abfahrt Heinigstraße und Auffahrt Heinigstraße voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert, teilt die Stadtverwaltung weiter mit.

Am Montag, 18. Oktober, soll die Unterseite der Hochstraße im Bereich zwischen Lorientallee und der RNV-Gleise mit einem Hubsteiger geprüft werden. Dabei kommt es zu keinen größeren Beeinträchtigung des Verkehrs. Anders verhält es sich am Mittwoch, 20., und Donnerstag, 21. Oktober. Dann kommt im Bereich zwischen Rathaus-Center und Heinigstraße wieder das Brückenuntersichtgerät zum Einsatz – eine Arbeitsplattform, von der aus die Brücke von unten inspiziert werden kann. Deswegen werden die beiden Fahrtrichtungen der B44 jeweils in der Zeit zwischen 9 und 15 Uhr auf eine Spur verengt.

Auch Netze werden geprüft

Bei ihrem Einsatz schauen die Experten auch unter die roten Netze, die vor zehn Jahren angebracht und vor drei Jahren erneuert wurden, sie sollen mögliche Betonabplatzungen auffangen. Bei der Hauptuntersuchung werden mehr als 29.000 Quadratmeter Betonflächen untersucht und Schäden markiert, die dann später repariert werden sollen. Der Abriss der Hochstraße Nord erfolgt voraussichtlich ab 2026 – wenn bis dahin der Ersatzbau für abgerissene Pilzhochstraße steht und die Südtrasse als Ausweichstrecke zur Verfügung steht. Bis 2030 soll die Hochstraße Nord abgerissen und die Stadtstraße komplett befahrbar sein. Die letzte Kostenschätzung lag bei 530 Millionen Euro.