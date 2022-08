Erneute Großspende für das St. Marienkrankenhaus: 500.000 Euro für die Ausstattung der neuen Kinderklinik und Palliativstation kommen von der Weinheimer Hector Stiftung. Die Freude in Ludwigshafen ist riesig.

„Dank der großartigen Unterstützung durch Privatpersonen, Unternehmen und Stiftungen sind wir in der Lage, viele unserer Anliegen umsetzen zu können“, sagt die Fundraisingbeauftragte des St. Marien, Rita Schwahn. Die gewünschte Spendensumme von zwei Millionen Euro sei durch die Zusage der Hector Stiftung in erreichbare Nähe gerückt.

Zur Erklärung: Die Baukosten für den Neubau neben dem St. Marienkrankenhaus sind insgesamt mit rund 55 Millionen Euro veranschlagt. Knapp 76 Prozent davon werden durch das Land und den Bund gefördert. Es bleiben 15 Millionen Euro, die der Träger – die St. Dominikus Krankenhaus und Jugendhilfe gGmbH – in Eigenleistung trägt. Von diesen müssen allerdings zwei Millionen Euro über Spenden aufgebracht werden – weil durch die gewünschte und stark patientenorientierte Ausstattung Mehrkosten entstehen, die nicht durch die öffentliche Hand gefördert werden, die aber auch der Krankenhausträger alleine nicht stemmen könne.

„Lebensqualität verbessern“

„Wir bauen für die Zukunft und für eine optimale medizinische Versorgung, für die Gesundheit der Menschen in unserer Region“, betont Marcus Wiechmann, Geschäftsführer der St. Dominikus Krankenhaus und Jugendhilfe gGmbH. Damit in diesem Zusammenhang möglichst viele der sich auf der Wunschliste befindenden Ideen umgesetzt werden können, die zwar nicht gefördert werden, von denen Patienten am Ende aber erheblich profitieren, hatten sich Wiechmann und Schwahn an die Weinheimer Hector Stiftung gewandt. Deren Förderschwerpunkte: medizinische Forschung, Wissenschaft, Bildung, Kunst, Kultur und soziale Projekte.

„Wir freuen uns, mit unserer Spende einen Beitrag zur Schaffung von Rahmenbedingungen zu leisten, die dazu beitragen, die Lebensqualität und optimale Versorgung schwerstkranker Erwachsener und von Kindern mit schweren Erkrankungen zu verbessern,“ sagt Werner Hector anlässlich der Stiftungsentscheidung, das Ludwigshafener St. Marienkrankenhaus zu unterstützen. Auch die Dietmar-Hopp-Stiftung spendete für den Neubau in der Gartenstadt bereits 850.000 Euro.

Umzug Kinderklinik Mitte 2023

Der Rohbau, der sich direkt an das St. Marienkrankenhaus anschließt und in dem neben der Palliativstation und der Kinderklinik auch die neuen OP-Räume unterkommen, ist bereits fertiggestellt. Erste Einbauten seien bereits erfolgt, Zimmer und Stationen nähmen immer mehr Form an. Die Verantwortlichen sind deshalb zuversichtlich, den Umzug der Kinderklinik ans St. Marienkrankenhaus für Mitte 2023 planen zu können. Auch die Palliativstation soll dann ihre neuen Räume beziehen.