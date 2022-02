Die Dietmar-Hopp-Stiftung unterstützt den Neubau am St. Marienkrankenhaus in der Gartenstadt mit 850.000 Euro. Dorthin sollen die Kinderklinik und die Palliativstation umziehen.

Schon seit 2020 werden Spenden für das Vorhaben gesammelt – nun unterstützt die Dietmar-Hopp-Stiftung den Neubau mit 850.000 Euro, wie das Krankenhaus mitteilt. „Kindgerechtes Ambiente, Spiel- und Ablenkungsmöglichkeiten, kurze Wege zur Diagnostik und Therapie sind Ziele in der Versorgung kranker Kinder, die wir sehr gerne unterstützen“, sagt Stiftungsleiterin Heike Bauer. Sie ergänzt: „Außerdem benötigen besonders schwerkranke Menschen in der letzten Phase ihres Lebens Rückzugsraum und Möglichkeiten, mit ihrer Familie wertvolle Zeit zu verbringen.“ Das biete der Neubau mit eigenem Patientenzimmer, Balkon und Aufenthaltsräumen.

55 Millionen Euro Gesamtkosten

Die Baukosten für den Neubau neben dem St. Marienkrankenhaus liegen bei rund 55 Millionen Euro. Knapp 76 Prozent davon werden durch das Land und den Bund gefördert. Es bleiben 15 Millionen Euro, die der Träger selbst stemmt. Durch die patientenorientierte Ausstattung entstünden Mehrkosten, die nicht gefördert sind, heißt es vom Krankenhaus. „Der Mehrbedarf liegt bei zwei Millionen Euro“, berichtet Fundraisingbeauftragte Rita Schwahn.

Arbeiten am Innenausbau laufen

Auf der Baustelle gibt es unterdessen deutliche Fortschritte. Seit April 2021 ist der Rohbau fertig, nun arbeiten die Handwerker am Innenausbau. Die Verantwortlichen sind zuversichtlich, dass sie den Umzug der Kinderklinik ans St. Marienkrankenhaus für Anfang 2023 planen können. Auch die Palliativstation soll dann ihre neuen Räume beziehen.

Die Dietmar-Hopp-Stiftung wurde 1995 gegründet, um die Umsetzung gemeinnütziger Projekte in der Region zu ermöglichen und gehört eigenen Angaben zufolge zu den größten Privatstiftungen Europas. Das Stiftungsvermögen besteht aus SAP-Aktien, die Gründer und Stifter Dietmar Hopp aus seinem privaten Besitz eingebracht hat. Die Stiftung fördert Projekte in den Bereichen Medizin, Bildung, Soziales, Jugendsport und Klimaschutz in der Metropolregion Rhein-Neckar.