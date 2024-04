Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die DHC-Damen haben ein Doppelspielwochenende vor sich. Am Samstag treten sie beim Tabellennachbarn SC SAFO Frankfurt an, am Sonntag folgt schon das Rückspiel beim Hanauer THC.

„Die Punkte gegen SAFO waren eigentlich fest eingeplant“, wundert sich DHC-Trainer Uwe Krauß ein bisschen über den reichhaltigen Punktertrag der Frankfurterinnen vom vergangenen Wochenende.