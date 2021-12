Der Benefizweinverkauf in 13 Edeka-Märkten in der Region für den Neubau der Kinderklinik und Palliativstation am Ludwigshafener St. Marienkrankenhaus ist beendet. Fast 5000 Flaschen der Sonderedition des Benefiz-Rieslings vom Weingut Mussler sind in den letzten Monaten in Niederlassungen in Ludwigshafen, Frankenthal, Speyer, Bad Dürkheim und Haßloch verkauft worden. Pro verkaufte Flasche wurde ein Euro für den Neubau gespendet. Insgesamt 4800 Euro konnten den Verantwortlichen zufolge so für den guten Zweck überwiesen werden.