Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Bebauungsplan „Nördlich Erbachstraße – Änderung 1“ für das Gewerbegebiet „Mörschgewanne“ in Rheingönheim soll neu aufgestellt werden. Der Ortsbeirat hat der Stadtverwaltung dafür am Mittwochabend grünes Licht gegeben. Wohnungsbau ist in dem Gewerbegebiet nicht möglich.

Schon seit einigen Jahren sorgt die Aldi-Filiale in der „Mörschgewanne“ für Gesprächsstoff in Rheingönheim.