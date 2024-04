Schwarze Rauchwolken zogen am Freitagmittag über die Kleingartenanlage in der Entersweilerstraße. Ursache war der Brand einer Gartenlaube. Aus bisher unbekannten Gründen geriet das Gebäude in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Personen wurden nicht verletzt. Die Gartenlaube brannte mit dem asbesthaltigen Dach völlig nieder, teilte die Polizei mit. Der Brandort sei von einem Sachverständigen in Augenschein genommen und vorsorglich großflächig abgesperrt worden. Die Feuerwehr der Stadt Kaiserslautern war mit vier Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort. Der Sachschaden soll deutlich im fünfstelligen Bereich liegen. Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.