Nach der Neueröffnung von TK Maxx und Snipes am Freitag und Samstag in der Rhein-Galerie sollen weitere neue Geschäfte folgen. Das hat der Centermanager im Gespräch mit der RHEINPFALZ angekündigt. Patrick Steidl geht davon aus, dass das Fotostudio „Picture People“ Ende März seine Pforten im Erdgeschoss öffnen wird. Ebenfalls noch im Frühjahr soll die Firma Halong mit einem Beauty-Angebot ins Obergeschoss der Galerie einziehen, die im Jahr 2020 ihr zehntes Jubiläum gefeiert hatte. Steidl freut sich außerdem, dass der Second-Hand- und Vintage-Anbieter Strike, der seit Herbst in dem Einkaufszentrum am Fluss zu finden ist, seinen zunächst kurzen Vertrag verlängert hat. Weitere geplante Veränderungen im Obergeschoss der Mall seien noch nicht ganz spruchreif. Auf dem Platz der Deutschen Einheit soll es neben dem „Pier One“ in der warmen Jahreszeit ein weiteres gastronomisches Angebot geben, ergänzt der 42-jährige Center-Chef. Patrick Steidl hatte sich, wie berichtet, in der Vorwoche glücklich und erleichtert darüber gezeigt, dass die 2G-Regeln für den Einzelhandel endlich auch in Rheinland-Pfalz aufgehoben wurden. Die unterschiedlichen Vorschriften im Dreiländereck Pfalz, Baden und Hessen hätten die Kunden zuletzt zunehmend verunsichert, berichtete Steidl.