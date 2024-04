Ein Unfall mit einem Bagger war am Freitagmorgen der Grund für erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen in der Industriestraße in Frankenthal. Wie die Polizei erst am Wochenende informiert, war dort gegen 9.10 Uhr ein mit einem Bagger beladener Lastwagen, der Richtung Wormser Straße unterwegs war, an der Unterführung unter einer Brücke hängengeblieben. Das Bauwerk wurde dabei laut Bericht beschädigt. Ein Kran musste den Bagger bergen, der sich durch den Zusammenstoß mit der Brücke verschoben hatte. Der Schaden wird auf 100.000 Euro geschätzt. Für die Bergung und Unfallaufnahme war der Bereich laut Polizei für vier Stunden voll gesperrt.