Die Landauer Polizei hat am Freitag gegen 18.30 Uhr in der Landauer Paul-von-Denis-Straße in Höhe des Polizeigebäudes einen betrunkenen Fahrer eines Transporters gestoppt. Wie die Beamten mitteilen, sollte der Mann wegen seiner auffälligen Fahrweise kontrolliert werden. Doch er ignorierte das Blaulicht und das „Stopp Polizei“-Signal auf dem Dach des Wagens. Also haben die Beamten ihn an der nächsten Ampel angesprochen – so bemerkte er die Polizisten. Ein Atemalkoholtest ergab 1,3 Promille. Der Führerschein wurde eingezogen, die Weiterfahrt wurde untersagt und ihm wurde Blut abgenommen, berichtet die Polizei.