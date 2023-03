Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



„Tschüss Rathaus-Center, hallo Rhein-Galerie“ heißt es seit Donnerstag bei TK Maxx in Ludwigshafen. Um 10 Uhr hat die US-Schnäppchenmarktkette in der Shopping-Mall am Rhein wieder ihre Türen geöffnet. In dem zum Abriss stehenden Rathaus-Center hat die TK Maxx-Filiale lange Zeit die Stellung gehalten. Zum Jahresende mussten dort aber alle Geschäfte ausziehen. Mittlerweile laufen im Gebäude die Vorarbeiten für den Rückbau.

In der Rhein-Galerie belegt TK Maxx eine Verkaufsfläche von 1500 Quadratmetern. Zu finden ist die Filiale im hinteren Teil des Erdgeschosses neben dem Saturn-Elektromarkt.