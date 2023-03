Die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) haben ihre Ursachenforschung zum mehrstündigen Stromausfall am Freitag, 10. März, abgeschlossen. Demzufolge kam es durch die sturmartigen Wetterbedingungen zu Überspannungen im 110-kV-Netz (Hochspannungsnetz), was bei den TWL zu mehreren Schalterauslösungen geführt habe. Bei einer dieser Schalterauslösungen sei es dann zu einen sogenannten elektrischen Überschlag gekommen – also einem kleinen Funkenschlag, wie Unternehmenssprecherin Iris von Kirschbaum erklärt. Dieser wiederum führte zum Kurzschluss bei jenem TWL-Schalter, der die Umspannwerke Mundenheim und Mitte verbindet – was gleichbedeutend damit war, dass in der Folge die Abschaltung von vier Hochspannungsleitungen ausgelöst wurde. Wie die TWL am Freitag mitteilten, hat die Überspannung im Netz ebenfalls dazu geführt, dass die Elektronik der Telefonanlage von TWL gestört und deren zentrale Rufnummer 0621 5051111 für die Bürger nicht erreichbar war. „Das bedauern wir sehr und haben hier umgehend durch eine neue Anbindung der zentralen Rufnummer an die direkte Versorgung durch das Fernheizkraftwerk eine Lösung umgesetzt, die diese Erreichbarkeit in Zukunft sicherstellt“, heißt es in einer Presseerklärung. Die Anlage, in der sich der defekte Schalter befinde, und die inzwischen von einem Hochspannungsspezialisten geöffnet worden sei, befinde sich auf dem aktuellen Stand der Technik, betonen die TWL. „Sie wird jährlich kontrolliert, der vorgeschriebene Turnus für diese Kontrollen beträgt vier Jahre.“