Mit der Ludwigshafen-Box hat die Stadtmarketinggesellschaft Lukom eine Auswahl von Produkten aus Fachbetrieben in einer Präsentbox zusammengestellt. Verpackt werden die Waren durch Mitarbeiter der Werkstätten. Auf Wunsch kann die Box nun per Fahrradkurier im Stadtgebiet direkt nach Hause geliefert werden. Motto: Deltavelo bringt’s.

„Morgens bestellt, am gleichen Tag gebracht. Dank der Kooperation mit dem Lastenradkurierdienst Deltavelo und dessen Betreiber Roland Epple kann die Box bequem mit individuell vereinbartem Termin innerhalb des gesamten Stadtgebiets zum Pauschalpreis von acht Euro direkt nach Hause geliefert werden“, erläutert Lukom-Chef Christoph Keimes. Die Sammlung kulinarischer Grüße – von der Kaffee-Spezialität der Rösterei Mohrbacher über Biere der Brauerei Mayer bis zur Wurst von Metzger Ott, Pralinen von Bäckermeister Andreas Seibold sowie Top in Lu-Weinen von der Kichererbse – ist nach Vorbestellung zum Preis 40 Euro direkt in der Tourist-Info (Berliner Platz 1) abholbar. Bequem bestellbar ist die Box in der App LUdigital, aber auch auf konventionellem Weg unter Telefon 0621-5120-35/-36 sowie per E-Mail an tourist-info@lukom.com.

Mehr zur Präsentbox finden Sie hier.