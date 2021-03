Die neue Ludwigshafen-App „LU digital“ ist der Marketinggesellschaft Lukom zufolge ab sofort kostenlos in den App-Stores von Google und Apple verfügbar. Sie soll das Leben in Ludwigshafen digital und interaktiv abbilden, Infos zu Einzelhandel, Gastronomie, Hotellerie, zu Sehenswürdigkeiten oder zu Radtouren durch die Stadt und die Region liefern. „Die neue App richtet sich an Besucher und Bürger der Stadt gleichermaßen“, erklärt Lukom-Chef Christoph Keimes.

„Mit vielen Informationen gefüttert“

„Wir haben die App bereits mit einer Vielzahl von Informationen gefüttert, jetzt muss sie noch weiter mit Leben gefüllt werden. Wir rufen Einzelhandel, Gastronomie und Hotellerie auf, ihr Unternehmen in die App über die Website www.ludwigshafen-digital.de einzutragen. Hierbei wird die Lukom aktiv unterstützen und bei Bedarf hilfreich zur Seite stehen.

Gastro-Check-in geplant

Ein weiteres Ziel ist, einen automatisierten Gastro-Check-in anzubieten. Hierzu werden wir in den nächsten Tagen an die Ludwigshafener Gastronomie herantreten.“ Mit dem Gastro-Check-in wird das Ausfüllen von Formularen in der Gastronomie überflüssig. „Wer einmal seine Kontaktdaten in der App eingetragen hat, kann sich – unter Einhaltung aller Datenschutzvorgaben – schnell per QR-Code im Restaurant an- und abmelden“, so Keimes. „Zudem bietet die App fantastische Impressionen aus den Ludwigshafen-Kalendern und natürlich unseren Imagefilm von Northwind-Visuals.“

Die App beinhalte außerdem einen Terminkalender sowie eine Übersicht über die Events der Stadt. Keimes: „Beides ist in der Pandemie in der Schlummerphase und kann jederzeit eingeblendet werden, sobald der Bedarf dafür vorhanden ist.“