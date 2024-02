Die CDU-Stadtratsfraktion setzt sich für den weiteren Ausbau der Straßenbahnlinie 10 im Stadtteil Nord ein. Deswegen will die Union im Stadtrat zu dem stockenden Verkehrsprojekt nachhaken und hat der Verwaltung einen Fragenkatalog gestellt. CDU-Fraktionsvorsitzender Peter Uebel kritisiert die Informationspolitik der Verantwortlichen. Der Sachstand sei nicht transparent und werde nur häppchenweise bekannt. Der Ausbau der Linie 10 ist mit über 60 Millionen Euro Kosten das größte Nahverkehrsprojekt in Ludwigshafen. Nachdem die Trasse in Alt-Friesenheim erneuert und mit barrierefreien Haltestellen ausgestattet wurde, ist unklar, wann es mit dem nächsten Bauabschnitt in der Hohenzollernstraße weitergehen wird.

CDU-Politiker Uebel fordert, dass die politischen Gremien umfassend informiert werden müssten. Schließlich sei auch Baudezernent Alexander Thewalt (parteilos) in der Verantwortung für das Projekt und als Aufsichtsratsmitglied in den beteiligten Gremien der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft und der Verkehrsbetriebe Ludwigshafen vertreten. Nachdem bereits die SPD nachfragte, will nun auch die CDU wissen, warum es bei der Planung zu Verzögerungen gekommen ist und wie der Stand in Sachen Landesförderung ist. Die CDU warnt davor, den weiteren Ausbau zu verzögern, weil sonst im Zuge des Neubaus der Helmut-Kohl-Allee eine wichtige Umfahrungsroute nicht zur Verfügung stehen könnte.