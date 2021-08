Anna Brüggemann und Alexander Khuon als Paar, das eigentlich glücklich miteinander ist, bis er plötzlich beginnt, laut über eine Trennung nachzudenken. Aber sie entgegnet: „Nö.“ In einer romantischen Tragikomödie von Dietrich Brüggemann, dem Bruder der Hauptdarstellerin und Stammgast des Festivals, der hier für seinen Tatort „Murot und das Murmeltier“ mit dem Filmkunstpreis ausgezeichnet wurde. In Tableau-Einstellungen und One-Shot-Szenen voller surrealer Elemente beobachtet er das Paar in den folgenden sieben Jahren: wie sie sich durchs Leben lavieren, ihre Kinder großziehen und ihre Beziehung immer wieder hinterfragen. Erzählt schwarzhumorig vom langsamen Erlöschen der Liebe. Startet Ende September im Kino.

Spielzeiten

Donnerstag, 9.9., 19 Uhr

Montag, 13.9., 21.30 Uhr

Samstag, 18.9., 21 Uhr

Sonntag, 19.9., 16.45 Uhr