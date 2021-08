74 neue Filme sind vom 1. bis 19. September beim Festival des deutschen Films auf der Ludwigshafener Parkinsel zu sehen. 17 davon laufen im Wettbewerb um den Filmkunstpreis, der in diesem Jahr erstmals gleich dreimal vergeben wird: für den besten Film, für die beste Regie und für das beste Drehbuch. Die Creative Producerin Claudia Landsberger, der Schauspieler Rainer Bock, der in Heidelberg begonnen hat, und die gebürtige Kaiserslautererin, ehemalige Fernsehredakteurin und Dramaturgin Liane Jessen entscheiden als Fachjury über die Preisträger. In Frage kommen Kinofilme und Mischformen K

ino-Fernsehen, aber auch reine Fernsehfilme. Die Auszeichnungen werden beim Festivalfinale am Samstag, dem 18. September verliehen, wenn auch der Rheingold-Publikumspreis vergeben wird, über den die Zuschauer entscheiden.

Im Netz

Programm und Karten unter https://www.festival-des-deutschen-films.de/

Hier gibts weitere Infos zum Filmfestival und eine Übersicht über die 17 Filme: www.rheinpfalz.de/kultur/festival-des-deutschen-films.html