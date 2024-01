Prominenter Besuch am St. Marienkrankenhaus: Zur Einweihung der Diabetes-Schulungsküche in der neuen Kinderklinik ist der Mannheimer Comedian Bülent Ceylan vorbeigekommen – und hat das erste dort selbst zubereitete Gericht probiert. Ceylans Stiftung unterstützt die Anschaffung der Küche für junge Diabetespatienten mit insgesamt 10.000 Euro.

Lernen, wie man die Kohlenhydrate in Mahlzeiten berechnet und die dafür passende Insulinmenge bestimmt sowie verabreicht: All das lernen Kinder und ihre Eltern in der neuen Diabetes-Schulungsküche am St. Marienkrankenhaus. „Als ich von dem besonderen Bedarf für Kinder mit Diabetes gehört habe, habe ich direkt zugesagt“, berichtet Ceylan. „Ich freue mich, dass ich einen Beitrag dazu leisten kann, dass Kinder und ihre Eltern so mehr Sicherheit im Umgang mit der Krankheit Diabetes gewinnen können.“ Schon kurz vor dem Umzug der Kinderklinik vom St. Annastifts- ins St. Marienkrankenhaus in der vergangenen Woche hat Bülent Ceylan laut einer Pressemitteilung des St. Marien gemeinsam mit den Diabetespatienten Mmdouh (15), Irem (16) und Lian (15) das erste zubereitete Gericht probiert: türkisches Rührei mit Gemüse. Insgesamt werden nach Angaben des St. Marien rund 160 Kinder mit Diabetes mellitus und ihre Eltern im Krankenhaus in der Gartenstadt individuell betreut.