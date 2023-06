Der CDU-Politiker und Sportfunktionär Joannis Chorosis ist am Dienstag, 7. Juni, 70 Jahre alt geworden. Der Deutsch-Grieche engagiert sich seit Jahrzehnten für die Kultur und die Integration in Ludwigshafen.

Geboren wurde der Jubilar 1953 in Dramas, einem Ort in der Nähe von Thessaloniki. 1961 kam er mit seiner Familie nach Ludwigshafen. Nach einer Ausbildung zum Elektroinstallateur und -techniker absolvierte er ein Studium der Nachrichtentechnik, das er 1977 als Diplom-Ingenieur abschloss. Im Anschluss war er über 32 Jahre bei einem führenden IT-Unternehmen weltweit tätig. Zur CDU und in die Kommunalpolitik fand er 2004. Er bringt sich seitdem im Ortsverband Oppau ein, wo er mit seiner Familie wohnt.

Chorosis ist Mitglied des Kreisvorstandes und Integrationsbeauftragter des CDU-Kreisverbandes Ludwigshafen. Seit 2008 ist er Mitglied des Stadtrates. Hier engagiert er sich aktuell insbesondere als sportpolitischer Sprecher. Hintergrund: Er ist auch Vorsitzender des DJK Oppau und vertritt mit der Energie- und Interessengemeinschaft 75 Ludwigshafener Sportvereine mit rund 50.000 Mitgliedern, die gemeinsam Strom und Gas günstiger beziehen. Auch kulturell ist Chorosis engagiert: Er ist Vorsitzender des Internationalen Kulturverein Orpheus, der sich vielfältig in die Kultur- und Integrationsarbeit einbringt und gehörte einige Jahre zum Vorstand des GSV Hellas Ludwigshafen. Zudem ist er Vorstandsmitglied des Kreischorverbandes Vorderpfalz, Ehrensenator der KG Farweschlucker und der des Karnevalvereins Obbarer-Dambnudle. Zudem ist er seit 2020 Vorsitzender des Beirats für Migration und Integration, in dem er schon seit mehr als 25 Jahren mitarbeitet.

Joannis Chorosis ist seit 1976 verheiratet. Gemeinsam mit seiner Frau Georgia hat er drei erwachsene Söhne. Er ist stolzer Opa von vier Enkelkindern. Obwohl er seitmehr als 50 Jahren in Deutschland lebt, schlägt sein Herz nach wie vor auch für Griechenland und die Menschen dort. In der Euro-Krise kümmert er sich um Griechen, die nach Ludwigshafen auswanderten. Auch als verheerende Waldbrände in Griechenland wüteten, sammelte der Oppauer Spenden und Hilfsgüter. Er ist das, was man einen „Macher“ nennt. Wen er für eines seiner Projekte Unterstützung braucht, ist er ein geschickter Netzwerker, dem man kaum etwas abschlagen kann.

„Mit seinem Engagement setzt Joannis Chorosis Maßstäbe. Er hat sich um seine Stadt verdient gemacht. Dies gilt insbesondere für sein sportpolitisches Engagement, vor allem aber auch für seinen unermüdlichen Einsatz für gelungene Integrationsarbeit in Ludwigshafen“, würdigen CDU-Pateichef Torbjörn Kartes und Fraktionsvorsitzender Peter Uebel den Jubilar.