Soll Ludwigshafen eine Michail-Gorbatschow-Straße bekommen? Seit die FWG vor einigen Wochen diesen Vorschlag in Gedenken an den am 30. August verstorbenen russchischen Ex-Präsidenten unterbreitet hat, wird darüber wild diskutiert. Am Dienstag schlägt das Thema auch in den Innenstadt-Ortsbeiräten Nord und Süd auf. Nun bringt Peter Uebel als Stadtratsfraktionschef der CDU einen Ergänzungsantrag ins Spiel.

„Es ist für uns durchaus vorstellbar, dass Ludwigshafen Gorbatschow würdigt“, sagt Uebel. Gorbatschow habe große Verdienste um die Deutsche Einheit. „Dass besonders die Stadt Ludwigshafen dies würdigt, wäre sicher ein starkes Zeichen. Helmut Kohl hat hier den Fahrplan zur Wiedervereinigung geschrieben. Viele Treffen mit Staatsmännern haben in Ludwigshafen stattgefunden – auch mit Gorbatschow“, so Uebel. „Dies war die Grundlage zu den damaligen Vertragsverhandlungen. Insofern hat Ludwigshafen eine Schlüsselposition in der politischen Entstehung der Deutschen Einheit.“

Gorbatschows Wirken kritisch bewerten

Dennoch, so Uebel weiter, sollte zuerst eine ausgiebige und grundlegende Bewertung des Wirkens von Gorbatschow erfolgen. Denn es gebe einige kritische Aspekte in seinem politischen Leben, die eine differenzierte Betrachtung notwendig machten. „Weiterhin erachten wir es zum jetzigen Zeitpunkt, an dem Russland der freien Welt einen brutalen Krieg aufzwingt, für nicht statthaft, einen Landsmann namentlich zu ehren“, begründet Uebel. Und: Im gleichen Atemzug sei auch der 2018 verstorbene US-Präsident George Bush senior zu nennen, ohne den die Einheit nicht möglich gewesen wäre.

Peter Uebel Foto: MORAY

Uebel: „Will man die historische Leistung der Wiedervereinigung würdigen, kann dies nur in der Gesamtheit der Hauptakteure erfolgen. In Berlin gibt es ein Denkmal ,Väter der Einheit’, das an Kohl, Bush und Gorbatschow erinnert.“ Uebel fordert daher eine kritische Analyse von Gorbatschows Wirken. „Analog hierzu beantragen wir, die Zufahrt zur neuen Helmut-Kohl-Allee von der A650 kommend ,Väter der Einheit’-Brücke, -Straße oder ohne einen Anhang umzubenennen. Untertitel: „Gewidmet Helmut Kohl, George Bush sen. und Michail Gorbatschow“.