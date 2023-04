Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Wir gehen auf dem Zahnfleisch“, sagt der Leiter des Jugendamts in Frankenthal. Und auch die Verwaltungen in Ludwigshafen und Speyer sind angesichts der vielen Geflüchteten aus der Ukraine stark gefordert. Immer mehr Menschen kommen hier an, brauchen Wohnungen, Betreuung oder besuchen die Schulen. Ein Überblick.

Mehr als 350 Geflüchtete