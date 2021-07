Der Wahlausschuss für den Wahlkreis 207 Ludwigshafen/Frankenthal hat bei seiner Sitzung am Freitagmorgen insgesamt 13 Bewerber zur Bundestagswahl am Sonntag, 26. September, zugelassen. Entsprechend der Reihenfolge auf dem Stimmzettel treten somit im Wahlkreis 207 folgende Personen an: Torbjörn Kartes (CDU), Christian Schreider (SPD), Stefan Scheil (AfD), Michael Goldschmidt (FDP), Armin Grau (Grüne), Liborio Ciccarello (Die Linke), Hans Arndt (Freie Wähler), Lieselotte Seibert (MLPD), Alexander Kiesow (die Basis), Markus Böhm (LKR) sowie als unabhängige Kandidaten Bernd Hackel, Martin Schöne und Rainer Bechtel. Die Briefwahl zur Bundestagswahl beginnt voraussichtlich ab Montag, 16. August. Die Wahlbenachrichtigungen werden in der Zeit vom 23. August bis 5. September zugestellt. Wer bis dahin keine Benachrichtigung erhalten hat, kann sich an das Wahlamt wenden, teilt die Stadtverwaltung Ludwigshafen weiter mit.