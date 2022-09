Annweiler. Der Personalkarussell hat sich gedreht. Annweiler hat ein neues Beigeordneten-Trio. Ein Altbekannter und zwei Frauen unterstützen künftig Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried (parteilos). Davor hatte es in dieser Angelegenheit rumort.

Die Wahl wurde nötig, weil der erste Beigeordnete Dirk Müller-Erdle (FWG) zum 30. Juni wegen der Residenzpflicht von seinem Amt abgetreten war. Er hatte in diesem Zusammenhang dem anderen politischen Lager vorgeworfen, ihm hinterherzuspionieren. In letzter Zeit hatte es massiv zwischen der FWG/FDP-Koalition auf der einen und SPD und Grünen auf der anderen Seite geknirscht. Die CDU hatte die Mehrheitskoalition mit FWG und FDP verlassen, um ihren eigenen Weg zu gehen. Bereits bei der Stadtratssitzung im Juli hätte Müller-Erdles Nachfolger gewählt werden sollen, doch die Sitzung platzte, weil nicht genug Stadtratsmitglieder für eine Beschlussfähigkeit erschienen waren. Bereits im Mai hatte der dritte Beigeordnete Peter Grimm (FDP) angekündigt, ebenfalls zum 30. Juni zurückzutreten, um sich mehr seinem ehrenamtlichen Engagement für ukrainische Geflüchtete widmen zu können.

In den vergangenen Monaten habe ihn der zweite Beigeordnete Benjamin Burckschat (CDU) tatkräftig unterstützt, sagte Seyfried, der deswegen am Mittwoch im Stadtrat vorschlug, diesen zum ersten Beigeordneten zu wählen. 15 Ratsmitglieder standen hinter dem Vorschlag, zwei waren dagegen, eines enthielt sich. Als zweite Beigeordnete wurde Anna Botham-Edighoffer von der SPD vorgeschlagen. Die gebürtige Annweilererin, die lange im Ausland bei den Vereinten Nationen gearbeitet hatte, bekam zwölf Ja-Stimmen bei fünfmal Nein und einer Enthaltung. Als dritte Beigeordnete wurde die Fraktionsvorsitzende der CDU, Carmen Winter, gewählt, die in Annweiler einen Friseursalon betreibt. Sie erhielt elf Ja-Stimmen bei sechsmal Nein und einer Enthaltung.

Der neue Stadtvorstand werde sich nun zusammensetzen und gemeinsam beraten, wer welche Geschäftsbereiche übernehmen soll. Burckschat, der auch Vorsitzender des CDU-Ortsverbands Annweiler ist, hatte bislang den Bereich Kultur, Soziales und Generationen betreut. Botham-Edighoffer sagte, dass ihr die Bereiche Straßen und Trifelsstadion am Herzen liegen. Winter will sich besonders dem öffentlichen Grün widmen.