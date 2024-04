Auf dem Josefshof bei Völkersweiler steigt am Mittwoch, 1. Mai, ein Fest, zu dem Bauernhof-Wald-Grundschule und -Kita einladen. Von 11 bis 15 Uhr werden Kurzmassagen in der Jurte, handgemachte Kindermode, eine Filzwerkstatt, Gesundheitsberatung und selbstgemachte Karten angeboten. Bei gutem Wetter kommt ein Oldtimer im Stile von „Zurück in die Zukunft“. Um 12 Uhr ist eine Holzrücke-Vorführung mit Familie Schmeltekopf und Rückepferd Odin. Um 13, 14 und 15 Uhr wird jeweils eine kleine Ponyrunde gelaufen. Zudem gibt’s einen Kinderflohmarkt, eine Märchenstunde, Stockbrot und Stöcke schnitzen, einen Kinderkaufmannsladen im Weidentipi, Edelsteine suchen im Sandkasten sowie Infostände mit Führungen von Kita und Schule.

Der Kindergarten wird aktuell von 18 „Waldwichteln“ ab dem dritten Lebensjahr besucht. Ab Mai wird die Kita wieder mit 20 Kindern voll belegt sein. Die private Einrichtung hat es bislang nicht geschafft, in den Kita-Bedarfsplan des Kreises aufgenommen zu werden. Dafür werden Anforderungen hinsichtlich Betreuungszeit und Verpflegung gestellt, die sich in der naturnahen Kita bislang nicht einrichten ließen. Deswegen wird die Einrichtung aktuell zu 100 Prozent über Beiträge der Eltern, Veranstaltungen und Spenden finanziert.