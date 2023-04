Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Während andere Abc-Schützen gerade das Alphabet und Zahlen pauken, erkunden die 18 Schüler des Josefshofs die Natur. Wir waren einen Tag mit den Kindern der ersten Bauernhof-Wald-Grundschule im Land unterwegs. Wie funktioniert dieses Konzept ganz ohne Schulbücher und Frontalunterricht?

Okay, hier läuft so einiges anders ab als in normalen Grundschulen. Das merkt man schon im ersten Augenblick. Ein Klassenzimmer mit aufgereihten Schreibtischen und Stühlen sucht man vergebens.