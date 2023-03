Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Still ruht die See in Sachen Sichere Häfen: In Landau tut sich derzeit nichts, um zusätzliche Geflüchtete aufzunehmen, wie es die grün-schwarz-gelbe Koalition angekündigt hatte und wie es der Stadtrat im März beschlossen hat. Die Opposition macht Druck, die Stadt steht auf der Kostenbremse. Dabei kann sich gar nichts tun.

Die SPD-Fraktion im Landauer Stadtrat ist unglücklich: Seit März ist sozusagen die Landauer Hafenzufahrt verschlossen geblieben, obwohl der Rat beschlossen hatte, dem Bündnis