Über das Wochenende sind in der Südpfalz 124 neue Corona-Infektionen nachgewiesen worden, 52 im Landkreis Südliche Weinstraße und in Landau sowie 72 im Kreis Germersheim. Dort hat es auch drei weitere Todesopfer in den Verbandsgemeinden Hagenbach, Wörth und Lingenfeld gegeben. Die Anzahl der Todesopfer ist somit auf 261 gestiegen, 142 an der Weinstraße und 119 am Rhein. Im Landkreis Südliche Weinstraße ist aktuell die Edith-Stein-Fachklinik in Bad Bergzabern betroffen. Dort sind zwei Mitarbeiter und ein Patient positiv auf Corona getestet worden. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an.

Die aktuellen Inzidenzwerte (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) liegen für die Stadt Landau bei 81,1, für den Kreis Südliche Weinstraße bei 78,7 sowie für den Kreis Germersheim bei 174,4.

Am Montag ist eine Änderung zur 18. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes in Kraft getreten. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Ab sofort entfällt die Testpflicht beispielsweise beim Sitzen in der Außengastronomie für vollständig geimpfte Personen ohne Symptome.

