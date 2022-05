Die Landauer CDU fordert einen „vernünftigen Mobilitätsmix für Landau“. Man freue sich, „dass die Belange der Verkehrsteilnehmer „Fußgänger“ und „Autofahrer“ nun endlich auch beim zuständigen Verkehrsdezernenten angekommen sind“, so der Vorsitzende der CDU-Stadtratsfraktion Ralf Eggers und sein Kollege Peter Lerch. Beide weisen in diesem Kontext darauf hin, dass gerade bei der neu geplanten Fahrradbrücke an der Maximilianstraße über die Bahngleise erst auf Initiative der CDU die Nutzung durch Fußgänger aufgenommen worden sei. Im ersten Entwurf sollte die Brücke nur von Radfahrern genutzt werden können.

Auch die Optimierung der Ampelschaltungen werde von der CDU schon seit Jahren eingefordert. Gerade in den Straßen des äußeren Ringes sehe die CDU noch enormes Verbesserungspotenzial. Nach der Teilsperrung des inneren Ringes für den Autoverkehr stießen die großen Ringstraßen immer stärker an ihre Kapazitätsgrenzen. Laut Eggers „könnten funktionierende „Grünphasen“ den Verkehrsdruck in diesen Straßen um einiges minimieren und zu einer Reduzierung des CO 2 -Ausstoßes beitragen“. Ralf Bernhard, Leiter der Abteilung Straße, betont immer wieder, dass es eine grüne Welle in Landau gebe.