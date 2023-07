Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Netzwerk bekennender Christen (NBC) Pfalz erklärt sich im Streit zwischen Landaus Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU) und der Er-lebt-Gemeinde sowie der Evangelischen Allianz für solidarisch mit den Glaubensgemeinschaften. Es wirft Geißler eine Verletzung des Grundgesetzes vor.

Geißler, so heißt es in der von sieben Vertretern des Netzwerks gezeichneten Erklärung, stelle nun neue Maßstäbe für die Beteiligung in der Stadt Landau auf