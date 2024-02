m Sommer kehrt das Walnussfest zurück; in behutsam erneuerter Form und mit verjüngten Kräften. Es gibt Visionen, wie die Landwirtschaft profitieren könnte.

Im vergangenen Jahr hatte sich in Großbundenbach ein neuer Vorstand im Förderverein der Feuerwehr zusammengefunden, der wiederum federführend bei der Organisation des Walnussfests ist. „Das sind alles junge Menschen mit Respekt“, freut sich Bürgermeister Dieter Glahn auf die Zusammenarbeit mit den neuen Mitstreitern. Bei der Organisation des Walnussfests können sie wieder auf die Erfahrungen von Elke und Wolfgang Rapp bauen. Das Ehepaar hatte im Vorjahr, in Erwartung eines Enkelkindes, von einer Beteiligung am später auch aus anderen Gründen abgesagten Walnussfest abgesehen.

Weitere Familien, die sich mit der Durchführung von Großveranstaltungen gut auskennen, kommen hinzu. Am vorigen Wochenende gab es ein Treffen der neuen Planungsgruppe, über dessen Ergebnisse Glahn und Wolfgang Rapp am Dienstagabend im Gemeinderat berichten werden.

Klar ist jedoch heute schon, dass das Großbundenbacher Walnussfest eine behutsame Neuausrichtung erfahren wird. Dies bezieht sich allerdings weniger auf den Bereich Unterhaltung, sondern vielmehr auf das Einbeziehen lokaler Produkte von lokalen Erzeugern. Womit der ursprüngliche Gedanke des Fests erhalten bleibt: hier sollte ja schon immer gezeigt werden, was man mit der Walnuss so alles zubereiten kann. Darauf legt Dieter Glahn großen Wert. Er hat gravierende Veränderungen bei anderen Festen beobachtet, die heute fast nichts mehr mit ihren Ursprüngen zu tun hätten.

Andere Idee einer Ernährungsversorgung

„Diese Feste haben zwar viele Besucher, dort herrscht heute aber der Kommerz“, bedauert Glahn, der Landesvorsitzender der landwirtschaftlichen Fachfortbildung ist. Als solcher habe er Kenntnis über bestürzende Ausbildungszahlen erlangt. „Wir haben in zwei Jahrgängen in Rheinland-Pfalz noch elf Landwirtschaftsmeister. In 28 Landkreisen mit ungefähr 100.000 Hektar. An diesen Zahlen kann man sehen, wie es einmal kommt. Es wird so sein, dass in absehbarer Zeit keiner mehr Landwirtschaft kann.“

Deshalb hat Dieter Glahn eine Vision. „Wenn es so kommt, dann müssen wir im lokalen Bereich den Menschen eine andere Idee einer Ernährungsversorgung nahebringen. Hier sehe ich das Walnussfest als geeignetes Instrument. Dazu nur ein Beispiel: Mit einem Morgen Land können wir für alle Bürger in Großbundenbach Grumbeeren pflanzen. Man muss nur drei, vier Zentner Kartoffeln in den Boden stecken. Dabei kommen so viele raus, dass wir alle genug zu essen haben. Das ist gar nicht so schwer. Aber dieses Wissen, wie man das macht, geht verloren“, warnt der Landwirt.

Eine Vision für die Zukunft

Bevor dieses Wissen verloren geht, „ist es mir wichtig, dass man ein Walnussfest so entwickelt, dass es auch für die Menschen der Zukunft etwas bringt. Das tut man, indem man dort landwirtschaftliche Produkte – lokal erzeugt von lokalen Erzeugern – anbietet. Die wollen wir mit ihren Produkten hierher holen.“

Eines ist für Dieter Glahn klar: „ Das soll hier kein Bauernmarkt werden. Die Walnuss bleibt im Mittelpunkt. Wir wollen dazu aber auch Wissen über die Landwirtschaft anbieten. Dort müssen wir mit dem Fest hin. Für unsere Zukunft.“

Info

Der Ortsgemeinderat Großbundenbach tagt am Dienstag, 27. Februar, ab 20 Uhr in der örtlichen Kindertagesstätte.