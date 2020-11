Der Waldweg oberhalb der Fichtenstraße wurde laut Forstamtsleiter Theodor Ringeisen für die Benutzung von Maschinen angelegt. Deren Anforderungen genüge er vollkommen. „Pfützen und Unebenheiten gehören“ dazu, so Ringeisen. Der Fußweg darüber sei hingegen Teil des Felsenwanderwegs, und sein Zustand entspreche wiederum diesem Anspruch. „Einzelne Steine, Wurzeln oder auch mal ein querliegender Baum“ seien auf einem Wanderweg nicht ungewöhnlich. Das Streckennetz im Pfälzerwald umfasse mehr als 10.000 Kilometer. Deshalb dürfe man nicht erwarten, dass alle Waldwege aussehen wie die Wege in großen Parks, so Ringeisen.