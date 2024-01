Die Bürger der Südwestpfalz sollen sich von den großen, weltweiten Entwicklungen nicht entmutigen lassen, rief Landrätin Susanne Ganster (CDU) am Freitagabend in der Hornbacher Pirminiushalle den rund 300 Gästen des Neujahrsempfangs des Landkreises zu. Vielmehr solle man sich fragen, „was können wir beitragen, damit das Leben hier lebenswert bleibt, wie können wir vor Ort in unseren Vereinen und Gemeinden den Zusammenhalt stärken und welche Rahmenbedingungen können wir als Landkreis dazu beitragen?“ Der Landkreis werde seinen Beitrag aber nur leisten können, wenn er die nötige Finanzausstattung habe, um handlungsfähig zu sein. Das sei nicht der Fall. Ganster kündigte an, dass sie gegen das Land klagen werde, falls in Gesprächen mit Mainz keine Verbesserung zugesagt würde. Eine Gesprächsrunde mit den Kat-Rettern Steffen Nirmaier und Wolfgang Leidecker sowie der kommissarischen Kreismusikschulleiterin Julia Dellweg-Peifer und Musik der Jazzkids rundeten das Programm ab.