Der Glasfaserausbau in der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben hat begonnen.

In verschiedenen Ortsgemeinden seien die sogenannten PoPS bereits installiert worden, sagte Verbandsbürgermeister Felix Leidecker (CDU). PoP steht für Point of Presence. Es handelt sich um die örtlichen Technikzentralen für die Glasfaserversorgung. Jede Ortsgemeinde hat die Standorte für die PoPs für 30 Jahre an die Deutsche Glasfaser verpachtet. Eine Änderung habe es gegeben, sagte Leidecker. Die Glasfaserleitung kommt nun aus Linden (Kreis Kaiserslautern). Von dort aus wird Horbach als erste Gemeinde in der Verbandsgemeinde erreicht. Am 22. Mai, kündigte der Verbandsbürgermeister an, werde in Horbach der Startschuss für die Glasfaserverlegung gegeben. Ab dort gibt es zwei Hauptleitungen. Eine führt durch das Tal über Steinalben in Richtung Waldfischbach-Burgalben, nimmt die Sickingerhöhgemeinden Höheinöd und Hermersberg mit. Eine weitere Leitung zweigt in die Holzlandgemeinden Schmalenberg, Geiselberg und Heltersberg ab.

Zerschlagen habe sich die Hoffnung, dass das Land Überwachungsarbeiten der Bauarbeiten bezuschusse, die Ingenieurbüros leisten könnten, sagte Leidecker. Ohne Zuschuss sei das aber nicht zu finanzieren. Überwachen sei aber wichtig. Das zeige sich immer wieder. Es werde deshalb wöchentlich einen festen Termin zum Glasfaserausbau geben, und auch die VG Waldfischbach-Burgalben sucht nun im Tiefbau erfahrene Menschen, die auf Stundenbasis die Baufortschritte begutachten und Mängel sofort anzeigen.