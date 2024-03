Michael Köhler will es nochmal wissen. Der 54 Jahre alte Polizeibeamte kandidiert erneut für das Amt des Ortsbürgermeisters in Merzalben. Für den CDU-Ortsverband tritt er zudem als Spitzenkandidat an.

Der gute Umgang im Ortsgemeinderat habe ihn dazu bewogen, seinen Hut erneut in den Ring zu werfen, sagte Michael Köhler, der 2019 zum Ortsbürgermeister in Merzalben gewählt wurde. Gemeinsam würden Entscheidungen im Sinne des Dorfes getroffen, so Köhler. „Diesen respektvollen Umgang schätze ich sehr“, betont er.

Die Mitgliederversammlung des CDU-Ortsverbands – sechs der 17 Mitglieder waren anwesend – legte sich am Dienstag einstimmig auf Köhler als Spitzenkandidat fest. Der 54-jährige Polizeibeamte ist verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne. Seine Vorhaben im Falle seiner Wiederwahl: Köhler will einen Solarpark auf dem Kuffenberg, das Seniorenwohnen im Freizeitpark, die Neugestaltung des Parks, den Glasfaserausbau („um auch die Unternehmen zukunftssicher zu halten“) und die Verbesserung der örtlichen Infrastruktur angehen. „Mein Ziel ist es, Merzalben fit für die Zukunft zu machen, das soziale Leben zu fördern und dafür zu sorgen, dass Merzalben ein attraktives Dorf zum Leben bleibt“, sagt der CDU-Mann.

Auf der Gemeinderatsliste finden sich sechs CDUler und elf parteilose Personen, auf den Spitzenplätzen kandidieren Köhler, Kerstin Gütermann und Hubert Friedmann.