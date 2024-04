Im Kulturhaus Pfistermühle in Weißenburg ist am 4. und 5. Mai die erste deutsch-französische Buchmesse. Das teilt der Organisator Ulrich Wellhöfer mit. Der Mannheimer Verleger ist gleichzeitig Betreiber des Kulturhauses. Geöffnet hat die Buchmesse an beiden Tagen von 11 bis 18 Uhr. Laut einer Ankündigung soll bei der grenzüberschreitenden Veranstaltung der kulturelle Austausch im Mittelpunkt stehen. „Nur Sprachakrobaten sind echte Grenzgänger“, heißt es weiter. Der Schwerpunkt liegt auf regionalen Themen. Zahlreiche Autoren und Verleger stehen zum Gespräch bereit. Gleichzeitig ist die Ausstellung „Kulturrevolution“ von Hubert Fischer im ersten Obergeschoss des Kulturhauses zu sehen. Schirmherr der Messe ist posthum der elsässische Autor Martin Graff, der bereits vor vier Jahren eine grenzüberschreitende Buchmesse angeregt hatte.