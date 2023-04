Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Anfang 2023 sollen die Arbeiten am Bahnhof Biebermühle beginnen. Die drei Bahnsteige werden erneuert und barrierefrei angelegt, die Dächer werden verkürzt und saniert. Am Montag muss der Kreistag dem Realisierungs- und Finanzierungsvertrag zustimmen, dann kann das Millionen-Projekt in Angriff genommen werden.

8,2 Millionen Euro wird die Modernisierung und der barrierefreie Ausbau des Bahnhofs Biebermühle inklusive der Planungsleistungen kosten. Er soll Anfang 2023 beginnen und das ganze Jahr dauern. Am