Am 11. September um 18 Uhr schließen die Wahllokale. Dann wird es spannend: Wer leitet als Bürgermeister künftig die Amtsgeschicke der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben? Zwei Bewerber wollen die Nachfolge von Lothar Weber antreten. Die RHEINPFALZ lädt zum Wahlforum.

Von Andreas Ganter

Das Wahlrecht ist ein hohes Gut und bedeutet zugleich eine hohe Verantwortung: Wer wählen geht, sollte sich vorher gut informieren, bei wem er sein Kreuzchen macht. Die RHEINPFALZ will dabei helfen. Als Zeitung, die sich der Region verpflichtet sieht, wollen wir eine Orientierungshilfe für unsere Leserinnen und Leser sein. Das gilt ganz besonders bei Wahlgängen.

Nach acht Jahren tritt Amtsinhaber Lothar Weber (SPD) bei der Wahl zum Bürgermeister der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben nicht mehr an. Altersbedingt endet seine Amtszeit zum Jahreswechsel. Um seine Nachfolge bewerben sich zwei Kandidaten: Felix Leidecker (37) tritt für die CDU an, Jochen Werle (49) geht für die SPD ins Rennen. Leidecker stammt aus Waldfischbach-Burgalben, sein Konkurrent von der SPD aus Hermersberg.

Der CDU-Kandidat arbeitet als persönlicher Referent und Büroleiter des CDU-Fraktionsvorsitzenden im Mainzer Landtag, Christian Baldauf. Außerdem ist er Referent für digitale Kommunikation der CDU. Leidecker will für seine Partei das vor acht Jahren an die SPD verlorene Rathaus zurückgewinnen. Leidecker ist Fraktionssprecher der CDU im Verbandsgemeinderat.

Die SPD hat Werle schon im Juli vergangenen Jahres nominiert. Er trat der Partei mit 16 Jahren bei und verfügt über 28 Jahre Erfahrung in der Kommunalpolitik. Er saß in der Zeit in Ortsgemeinde- und Verbandsgemeinderat sowie in einer Periode auch im Kreistag. Genau wie Leidecker ist er beruflich mit seiner Partei verbunden: Seit 20 Jahren arbeitet er im Wahlkreisbüro des sozialdemokratischen Landtagsabgeordneten Alexander Fuhr.

Es hat eine gewisse Tradition, dass die RHEINPFALZ nicht nur in Wort und Bild über Kandidaten berichtet, sondern ihnen auch live, vor Publikum, auf den Zahn fühlt. In den vergangenen beiden Jahren war das wegen der Corona-Pandemie so gut wie unmöglich. Aber dieses Jahr wagen wir einen erneuten Anlauf.

Beim RHEINPFALZ-Wahlforum werden sich die beiden Kandidaten den Fragen von Redaktionsleiter Andreas Ganter stellen. Neben seinen Fragen sind bei der Veranstaltung am Donnerstag, 25. August, im Bürgerhaus in Waldfischbach-Burgalben auch Fragen des Publikums zugelassen. Wer an diesem Tag keine Zeit hat, kann die wesentlichen Punkte der Veranstaltung in den darauffolgenden Tagen in der Pirmasenser Rundschau und auf rheinpfalz.de nachlesen. Außerdem kooperiert die RHEINPFALZ beim Wahlforum mit dem Offenen Kanal Südwestpfalz. Der wird die Veranstaltung filmen und anschließend in sein Programm aufnehmen. Über die Ausstrahlungstermine wird die RHEINPFALZ vorab berichten. Wir freuen uns auf viele Gäste und Ihre Fragen beim RHEINPFALZ-Wahlforum!

RHEINPFALZ-Wahlforum

Das RHEINPFALZ-Wahlforum zur Bürgermeisterwahl in Waldfischbach-Burgalben findet am Donnerstag, 25. August, im Bürgerhaus in Waldfischbach-Burgalben statt. Einlass ist um 18.30 Uhr. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Das Ende ist für 21 Uhr geplant. Das Bürgerhaus ist bestuhlt, zusätzlich werden Stehtische aufgestellt. Alles in allem wird Platz für 400 Besucher sein. Der SGW-Fußball-Förderverein übernimmt die Bewirtung. Er erhält die Einnahmen des Abends. Der Eintritt ist frei.