Am 31. Mai geht Fridays for Future europaweit auf die Straße. Auch in Landau ist ein Klimastreik angekündigt. Die Demo beginnt um 15 Uhr am Eingang des Landesgartenschau-Geländes (Theodor-Heuss-Platz). Die Teilnehmenden erwarten Reden zum Klimawandel, der EU, den Wahlen im Juni und zur aktuellen Situation der Demokratie. Außerdem gibt es Live-Musik von der Band „Buskers“ und einen Demozug durch die Stadt.