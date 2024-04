Der TTC Oggersheim richtet am 1. Mai die Neuauflage des hochkarätig besetzten Top-24-Tischtennisturniers aus.

Ab 11 Uhr greifen Spitzenathleten aus der Oberliga bis hoch in die Bundesliga in der Turnhalle der Langgewann-Grundschule zum Schläger. Bereits unmittelbar nach dem großen Erfolg des ersten Top-24-Masters-Einladungsturnier vor rund 120 Zuschauern im vergangenen Jahr stand für den Vorsitzenden des TTC Oggersheim, Lothar Mayer, fest: „Das ruft nach Wiederholung.“

Und so ist es kein Wunder, dass der Verein erneut Spitzenspieler mit einem TTR-Wert von über 2000 Punkten aus ganz Deutschland einlädt. Am TTR-Wert bemisst sich die Spielstärke eines Tischtennisspielers. Das wohl bekannteste deutsche Aushängeschild, Timo Boll, besitzt beispielsweise einen Score von 2572. Titelverteidiger Dennis Klein (Borussia Dortmund, 2351) belegt deutschlandweit den 18. Platz. „Den Vorjahresfinalisten sollte man auf jeden Fall wieder auf der Rechnung haben“, sagt Turnier-Organisator Francesco Maragioglio. Der heißeste Anwärter auf den Titelgewinn ist aber Andrei Putuntica: Der 25-Jährige ist gerade erst vom Zweitligisten SV Union Velbert zum Bundesligisten SV Werder Bremen gewechselt und verfügt über einen TTR-Wert von 2383. So ist der gebürtige Moldawier in Maragioglios Augen verständlicherweise „der Top-Favorit auf den Sieg.“

Natürlich gehen auch die Lokalmatadore des frischgebackenen Oberliga-Vizemeisters aus Oggersheim an die Platten. „Wenn wir ein oder zwei Spiele gewinnen könnten, wäre es schon richtig super“, sagt Maragioglio. Neben ihm, Kevin Rief und Sascha Gemar ist Neuzugang Kestutis Zeimys erstmals im TTC-Dress zu sehen: Nach dem Abstieg der TTSF Hohberg aus der dritten Tischtennis-Bundesliga möchte der litauische Rückhandspezialist zukünftig den TTC Oggersheim in der Regionalliga unterstützen. „Er wird mit Sicherheit eine große Verstärkung für unser Team sein“, kündigt Maragioglio an.