Am 11. September wählen die Bürger in der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben einen neuen Verbandsbürgermeister. Am 25. August werden sich die beiden Kandidaten beim RHEINPFALZ-Forum in Waldfischbach-Burgalben zu ihren politischen Zielen äußern. Die RHEINPFALZ möchte ihnen die Menschen, die sich um dieses Amt bewerben, persönlich etwas näher vorstellen. Heute: Felix Leidecker (CDU).

Leopold freut sich sichtlich. Er darf gleich rennen und schnuppern. Leopold, meist Leo gerufen, ist das vierbeinige Mitglied der Familie Leidecker. Wenn Felix Leidecker die Wander-