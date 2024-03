Die Stambacher Kita bekommt ein neues Sonnensegel. Laut Ortsbürgermeisterin Nadine Brinette soll das Segel bis zum Sommer geliefert sein, damit die Kleinen beim Spielen im Freien nicht in der prallen Sonne sitzen. Apropos Kindergarten: Der Ausweichkindergarten im Rathaus – der ist dorthin noch so lange ausgelagert, bis die Pannen-Kita in der Maßweiler Straße bezogen werden kann – bekommt einen überarbeiteten Blitzschutz. Laut Brinette wurden bei Routine-Kontrollen Nachbesserungen am Blitzschutz des Gebäudes gefordert, für Kitas sind die Regeln schärfer als für reguläre Verwaltungsgebäude.

Das Gespräch um den weiteren Rückbau der Kita in der Maßweiler Straße wurde indes auf kommende Woche verschoben. Die Kita ist noch immer im Bau, eigentlich sollte der Betrieb schon längst gestartet sein. Weil es aber während der Bauphase in dem Gemäuer schimmelte, wurde der Bau gestoppt. Seitdem herrscht nahezu Stillstand. Das Dach, das bereits im vergangenen Jahr hätte zurückgebaut sein sollte, ist noch immer drauf. Brinette sagte gegenüber der RHEINPFALZ diese Woche, dass sie nicht mehr davon ausgeht, dass die Pannen-Kita noch im Jahr 2024 ihren Betrieb aufnehmen wird.