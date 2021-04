Mit den Schadenersatzforderungen, die der Kreis Kusel gegenüber seinem ehemaligen Landrat Winfried Hirschberger stellt, wird sich ein Gericht wohl erst 2021 intensiver beschäftigen. Ob vom Kreis weitere Ansprüche gestellt werden, ist noch offen.

„Einen Betrag im knapp sechsstelligen Bereich“, so Landrat Otto Rubly, fordert der Kreis bislang von Winfried Hirschberger, dem SPD-Politiker, der bis 2017 über 32 Jahre die Kreisverwaltung führte. Hirschberger weist die Forderung zurück, will sich inhaltlich zu den Vorwürfen aber nicht äußern.

Aus beamtenrechtlichen Gründen hat der Kreis einen sogenannten Amtshaftungsanspruch gegenüber dem Ex-Landrat über einen Bescheid im Dezember 2019 geltend gemacht. Hirschberger wehrt sich dagegen vor dem Verwaltungsgericht Neustadt, das sich voraussichtlich 2021 mit der Auseinandersetzung in einer mündlichen Verhandlung beschäftigen wird. „Es müssen noch Schriftsätze der Parteien ausgetauscht werden. Wenn nichts dazwischenkommt, wird es im ersten Quartal des Jahres dazu kommen“, erklärt Sprecherin Helga Klingenmeier.

Einstimmig beschlossen

In einer Eilentscheidung im Dezember 2019 hatte der Kreisvorstand, dem neben Rubly (CDU) Jürgen Conrad (SPD), Stefan Spitzer (CDU) und Helge Schwab (FWG) angehören, einstimmig beschlossen, die Forderung geltend zu machen. Die Eilbedürftigkeit begründet Rubly mit einer Verjährungsfrist von drei Jahren bei zivilrechtlichen Ansprüchen. Es habe die Gefahr bestanden, dass mit dem Jahreswechsel die Verjährung eingetreten wäre.

Ob nun weitere Forderungen gegenüber Hirschberger erhoben werden, will sein Nachfolger vom Kreisausschuss wissen. „Wir werden uns im nichtöffentlichen Teil der nächsten Sitzung damit befassen“, sagt Rubly. Forderung gegenüber anderen leitenden Mitarbeitern der Verwaltung in der Ära Hirschberger sieht er nicht. „Das ist natürlich geprüft worden. Wir sehen die Verwaltungsspitze in der alleinigen Verantwortung“, so Rubly.

Passage korrigiert

Der Landesrechnungshof hatte „rechtswidrige oder nicht sachgerechte Personalentscheidungen“ gerügt, die beim Kreis einen Schaden von bis zu 442.000 Euro verursacht haben könnten. Laut Rubly sind in dieser Summe aber auch Beträge enthalten, „die wir nicht mehr einfordern können, weil sie verjährt sind“.

An anderer Stelle heißt es im Rechnungshofbericht, dass der Kreis von Hirschberger 300.000 Euro gefordert habe. Diese Passage korrigiert Rubly. Sie sei durch einen Übermittlungsfehler in den Rechenschaftsbericht aufgenommen worden. Richtig sei, dass die Verwaltung einen nicht verjährten Schaden über den Gesamtbetrag von 300.000 Euro sehe. Dieser sei aber noch nicht vollumfänglich eingefordert, weil die Rechtsanwälte in Verhandlungen stünden. Der Kreis wird in dieser Angelegenheit nicht durch Rechtsamtsleiterin Miriam Sommer vertreten, sondern hat einen freiberuflichen Juristen damit beauftragt.

Exemplar für Hirschberger

Da erst zum Jahresende weitere Verjährungen anstünden, will Rubly sich erst im Kreisausschuss das Votum für weitere Forderungen holen. Der Landrat glaubt nicht, dass die Verhandlungen mit Hirschberger zu einem Ergebnis kommen: „Das läuft wohl auf eine gerichtliche Auseinandersetzung hinaus. Da müssen dann die Juristen eine Entscheidung treffen.“

Auf Anfrage hin, hat die Hirschberger-Seite vor wenigen Tagen ein Exemplar des Rechnungshofberichtes erhalten.