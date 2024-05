Der abstiegsgefährdete Fußballoberligist FV Dudenhofen (gelb) hat gegen die Übermannschaft von Eintracht Trier am Montagabend die Sensation geschafft. Julian Scharfenberger traf weit in der Nachspielzeit zum 3:2 (1:0)-Endstand, als er nach einem Sprint cool blieb. Vor 395 Zuschauern an der Iggelheimer Straße brachte Doppelpacker Marvin Sprengling Dudenhofen 1:0 in Führung (35.). Bis dahin gab Trier den Ton an, oft über die rechte Seite. Doch mal parierte der starke Torwart Malcom Little, mal rettete Sven Hoffmann, mal stand sich die Eintracht selbst im Weg. Doch eigentlich lag deren 1:0 in der Luft, weil sie sich immer mehr annäherte. Es folgte die beste knappe halbe Stunde des FVD. Als der Druck der Trierer wieder zunahm, drehten Daniel Hammel (64.) und Vincent Boesen (67.) den Spieß um. Erneut Sprengling egalisierte mit einem Freistoßhammer von halbkinks (70.). Erst jetzt fielen die taktischen Fesseln, entwickelte sich so etwas wie der offene Schlagabtausch. Der große Fight der Gastgeber zeigte sich nicht zuletzt durch die Unzufriedenheit bei Triers Trainer Thomas Klasen, der früh in der zweiten Hälfte wechselte.