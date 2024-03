Seit Tagen erreichen Zuschriften erboster Bürger die RHEINPFALZ-Lokalredaktion und Hauseigentümer aus der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan geben sich in der Verwaltung die Klinke in die Hand: Die teilweise saftig erhöhten Gebühren und Beiträge von Wasser und Abwasser haben die Gemüter erhitzt.

Jetzt hebt die Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan die Gebührenbescheide für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung auf. In einer Pressemitteilung heißt es: „Die in den Ortsgemeinden verschickten Veranlagungsbescheide werden daher in den nächsten Wochen alle wieder aufgehoben und nach Festlegung der neuen Entgeltsätze erhalten die Bürgerinnen und Bürger neue, korrigierte Bescheide.“

Werkeleiter Kai Becker erklärt im Gespräch mit der RHEINPFALZ wieso und wie es weitergeht.