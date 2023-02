Ob Brücke, Windschutz oder Spielplatz – vieles ist in Planung, etliche Beschlüsse hat der Stadtrat gefällt und dennoch geht es nicht weiter, beklagen Stadtratsmitglieder. Sie kritisieren dabei hauptsächlich die oft langwierigen bürokratischen Verfahren.

Christina Schreck (FWG) ist genervt vom langwierigen Verfahren bezüglich der Brücke „Am Mühlberg“. Diese wurde nach einer Prüfung als einsturzgefährdet deklariert. Vor mehr als zwei Jahren hat der Stadtrat den Neubau beschlossen – getan hat sich bis heute nichts. Viele Stadtratsmitglieder sagen, dass sie immer wieder auf Projekte angesprochen werden, die geplant und beschlossen, aber nicht durchgeführt sind. Uwe Krönert (FDP) bringt es auf den Punkt: „Die Leute wollen nichts über Genehmigungen oder Zuschüsse wissen. Die wollen wissen, wann geht´s los und wann ist es fertig.“

Neuer Antrag auf Zuschuss notwendig

Zur Brücke versichert Stadtbürgermeister Herwart Dilly, dass der Unterbau defekt sei – mit Schrecks kostensparendem Vorschlag, Eisenplatten auf die Fahrbahn zu legen, sei es nicht getan. Die ursprünglich geplanten Kosten in Höhe von 224.000 Euro stiegen durch die allgemeine Preisentwicklung gemäß Planungsbüro um 45 Prozent. Daher sei der erste Zuschuss aus dem Investitionsstock nicht ausreichend gewesen.

Jetzt sei ein neuer Zuschuss sowie der vorzeitige Baubeginn gewährt worden, berichtet Dilly. Doch es gebe noch bürokratische Hürden: Für die wiederkehrenden Beiträge, die ab 2024 verpflichtend sind, seien Widmungen und Ahnliches noch nicht abschließend erfolgt. Der schon lange beschlossene Windschutz an der Leichenhalle Roßbach ist noch nicht gebaut worden. Das könnte laut Dilly in diesem Jahr geschehen.

An manchen Verzögerungen ist das Wetter schuld

Dilly erklärt zudem, dass witterungsbedingt einige Arbeiten momentan nicht durchgeführt werden können. Daher ruhen die Arbeiten im Tauchental und an der Freizeitanlage Laufhausen. Die Fundamente für den Spielplatz in der Schlossgasse können aktuell nicht gegossen werden. Bis Beton sicher verarbeitet werden kann, die Temperaturen also konstant über fünf Grad liegen, ruht die Baustelle.