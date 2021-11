Die Kanalreinigung nach dem Öl-Unfall in Brücken ist abgeschlossen. Der Schmutzwasserkanal vom Unfallort bis zur Kläranlage Elschbach sei seit Freitag vollständig gereinigt, teilte Johannes Linsmaier, technischer Leiter der Verbandsgemeindewerke Oberes Glantal, am Montag in einer Sitzung des Werkausschusses in Henschtal mit.

Bis zu 800 Liter ausgetreten

Nach Schätzung der Kreisverwaltung waren am 22. Oktober zwischen 600 und 800 Liter Heizöl aus einem defekten Tanklastwagen ausgetreten. Dabei wurden der Habbach und die Kanalisation kontaminiert. Das bei der Kanalreinigung angefallene Räumgut wurde Linsmaier zufolge von einer Vertragsfachfirma entsorgt. Auf der Kläranlage Elschbach befänden sich weitere sieben Fässer mit „abgeschöpftem ölverseuchten Bindemittel“. Diese würden ebenfalls über eine zugelassenen Entsorgungsbetrieb entsorgt. Unmittelbar nach dem Unfall hatte der Bereitschaftsdienst der Verbandsgemeindewerke Ölsperren im Zulauf zur Kläranlage Elschbach errichtet. Damit konnte verhindert werden, dass die Anlage durch Öl belastet wird. Die Kosten für die Reinigung würden derzeit von der kaufmännischen Abteilung der Werke ermittelt, sagte der technische Werksleiter. Danach würden sie gegenüber dem Verursacher des Schadens geltend gemacht.