Wegen einer defekten Schiebetür konnte das Salinarium in Bad Dürkheim am Sonntag erst knapp zweieinhalb Stunden später geöffnet werden. Ein anderer Zugang zum Freizeitbad sei wegen der Therme-Baustelle nicht möglich gewesen, erklärte die kommissarische Leiterin Ira Schlömer auf Anfrage. Die Tür sei schließlich durch einen Techniker ausgebaut worden. Am Montag werde die Tür repariert. Ein Teil der Besucher habe sogar ab 9 Uhr vor dem Eingangsbereich ausgeharrt und geduldig auf die Öffnung gewartet.