Mercedes-Benz Trucks plant im Sommer die längste Erprobungsfahrt seiner Unternehmensgeschichte – mit seinem neuen Elektro-Flaggschiff „eActros 600“. Zwei seriennahe Prototypen des batterieelektrischen Fernverkehrs-Lkw sollen durch über 20 europäische Länder fahren. Mit jeweils 40 Tonnen Gesamtzuggewicht werden sie mehr als 13.000 Kilometer zurücklegen.

Mercedes-Benz Trucks will mit der Tour zeigen, dass ein rein batterieelektrischer europaweiter Fernverkehr mit dem „eActros 600“ möglich ist. So sollen die Batterien nur an öffentlichen Ladestationen aufgeladen werden. Auch wenn der Aufbau einer flächendeckenden öffentlichen Lkw-Ladeinfrastruktur noch zwingend erforderlich ist, so soll die „eActros“-Tour ein positives Signal an alle beteiligten Akteure senden, so Daimler. Die Batteriekapazität von über 600 Kilowattstunden sowie eine neue, besonders effiziente elektrische Antriebsachse aus eigener Entwicklung, ermöglichen eine Reichweite des „eActros 600“ von 500 Kilometern ohne Zwischenladen.

Die Tour soll die größte Erprobungsfahrt der Unternehmensgeschichte sein. Foto: Daimler Truck AG

Serienstart zum Jahresende geplant

In Wörth soll der „eActros 600“ das erste Modell sein, das komplett auf einer einzigen Montagelinie gebaut wird – parallel neben den Lkw mit Dieselantrieb. Der Start der Serienproduktion ist für Ende 2024 geplant. Derzeit wird in Wörth außerdem mit Hochdruck gearbeitet, eine neue Technologie zur Serienreife zu entwickeln, die eine Ladekapazität von 1000 Kilowattstunden erlaubt.