Der Kreistag hat sich am Montagnachmittag an einer politischen Aufarbeitung der Vorgänge in der früheren Kreisspitze versucht, die der Rechnungshof in seinem Bericht vergangenen Herbst kritisch beurteilt hat. Eine anfangs weichgespülte Diskussion nahm dabei am Ende erheblich Fahrt auf.

Augenfällig: Die ersten Redner vermieden es, den Namen von Ex-Landrat Winfried Hirschberger überhaupt nur in den Mund zu nehmen, gegen den nach dem Rechnungshofbericht die Staatsanwaltschaft