Noch immer herrscht keine Durchfahrt auf dem Fritz-Wunderlich-Radweg. Ein Teil der Trasse, auch bekannt als Bahndamm, ist weiterhin gesperrt. Wann die Sperrung aufgehoben werden kann, ist noch unklar. Das teilt die Kreisverwaltung Kusel auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. Kurz hinter dem Spielplatz in Ruthweiler in Richtung Kusel hatte es Anfang des Jahres einen Hangrutsch gegeben. Die Verwaltung hatte daraufhin die Sperrung des betroffenen Abschnitts mit sofortiger Wirkung verfügt. Der Hangrutsch sei vermutlich „durch die ergiebigen Regenfälle der letzten Wochen verursacht worden“, hieß es Anfang des Jahres von der Verwaltung, die eine Umleitungsstrecke einrichtete. Die erfolgt über die Bahnhofstraße auf die Hauptstraße/L176 in Richtung Kusel. Am Kuseler Ortseingang geht es auf Höhe des Schwimmbads weiter über die Trierer Straße, die Körborner Straße, den Schulweg und den Blockweg, ehe Radfahrer über einen Feldweg wieder auf den Fritz-Wunderlich-Radweg gelangen. Umgekehrt führt der Weg nach Ruthweiler.